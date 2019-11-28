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Движение запустили по Салтыковскому путепроводу в Балашихе и мосту в Щелкове

Перспективная пропускная способность Салтыковского путепровода составляет 30 тыс. автомобилей в сутки

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области открыли движение по Салтыковскому путепроводу в подмосковной Балашихе и по новому мосту через Клязьму в Щелковском городском округе. Старт движению дал в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

"Все готово для этих двух объектов (Салтыковский путепровод в Балашихе и мост в Балашихе). Хочу поблагодарить строителей за то, что досрочно, своевременно объекты сдали, добросовестно работали. Вперед, пускайте транспорт", - сказал Воробьев.

Ранее пресс-служба регионального Минтранса сообщала, что рабочее движение по транспортной развязке Балашиха - Салтыковка (Разинское шоссе) планировалось запустить в сентябре 2019 года. Строительство объекта ведется с декабря 2016-го по госпрограмме Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона.

Проектом предусмотрено строительство четырехполосного путепровода длиной 894 м, протяженность сооружения с подходами составит 1,1 км. Перспективная пропускная способность дороги - 30 тыс. автомобилей в сутки, расчетная скорость движения составит 80 км/ч.

Также ранее Воробьев сообщал о намерении в 2019 году открыть новый мост через реку Клязьму в подмосковном Щелкове.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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