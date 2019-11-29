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Более 400 елочных базаров откроют в Подмосковье зимой

Основная часть из них заработает с 15 декабря

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 400 елочных базаров планируется открыть на территории муниципалитетов Подмосковья этой зимой. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"В этом году на территории Московской области будет организовано 408 елочных базаров: 215 - на муниципальной и государственной неразграниченной территории на основании аукционов, проведенных органами местного самоуправления, 193 - на частных площадках (территории ТЦ, ТК, магазинов)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наибольшее количество елочных базаров будет размещено в Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Химках, Щелкове. Основная часть базаров заработает с 15 декабря.

"В этом году для покупателей будет представлен широкий ассортимент хвойных: отечественные ели (сосна русская и ель русская) из Московской области (Кашира, Серпухов), Владимирской, Костромской, Тверской, Брянской, Тамбовской областей, а также импортные ель норвежская, сосна канадская, пихта фрайзера, ель американская (голубая) и хвойные из Дании", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

Средняя цена за один метр отечественной ели составит 600 рублей, импортной - порядка 2 тыс. рублей, средняя цена еловой веточки - 100 рублей, букета из веточек сибирской пихты (три-четыре веточки) - 300 рублей.

По словам министра, кроме живых елок, на торговых точках можно будет приобрести букеты из веток ели и пихты, искусственные ели, елочные украшения, игрушки и подставки для елок.

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