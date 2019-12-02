Ресурсный центр трубной промышленности откроется в Сергиевом Посаде в 2020 году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ресурсный центр трубной промышленности по подготовке кадров по металлургическим специальностям откроется на базе Сергиево-Посадского колледжа в 2020 году. Единовременно в нем смогут проходить производственное обучение 75 студентов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства образования Московской области.

"Ресурсный центр трубной промышленности для студентов на базе Сергиево-Посадского колледжа - это первый проект в области подготовки кадров по металлургическим специальностям в регионе. Он ориентирован на подготовку сварщиков, электромонтеров, дефектоскопистов и инженеров автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) в непосредственной связке с требованиями Загорского трубного завода, а обучение в нем будет проводиться по дуальной системе", - говорится в сообщении.

По словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, которые приводит пресс-служба, соглашение о создании ресурсного центра на базе Сергиево-Посадского колледжа было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством Подмосковья и Загорским трубным заводом. В ближайшее время начнется процесс по оснащению учебных классов и мастерских необходимым оборудованием для организации качественного обучения студентов.