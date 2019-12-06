{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вакцинацию против гриппа в Подмосковье продлили до конца года

С начала кампании по вакцинации в регионе привились около 3 млн человек

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Кампания по вакцинации населения против гриппа в Подмосковье продлится до 30 декабря, всего с начала вакцинации в регионе привились около 3 млн человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава Московской области.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, изначально вакцинация против гриппа в Подмосковье должна была завершиться до 1 декабря.

"Вакцинация против гриппа в Московской области продлится до 30 декабря. Сделать прививку жители могут, обратившись в поликлинику по месту прикрепления. С начала кампании по вакцинации такой возможности воспользовались почти 3 млн жителей Подмосковья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в Подмосковье для борьбы с гриппом используют современные вакцины, в том числе четырехвалентной "Ультрикс". Она способна сформировать иммунитет сразу против четырех штаммов вируса и предназначена для взрослого населения. Для вакцинации против гриппа, необходимо обратиться к терапевту, а в случае с ребенком - к педиатру. Специалист должен провести осмотр на предмет противопоказаний и направить на прививку.

"Вакцинация является единственным надежным способом защититься от гриппа. Причем, основную опасность для человека представляет не сама болезнь, а осложнения, которые она за собой влечет. Благодаря прививке, организм формирует иммунитет к вирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова и. о. главы Минздрава региона Екатерины Огневой.

Она уточнила, что среди всех привитых в текущем году жителей Подмосковья около трети - дети.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Подмосковья передали свыше 50 дорожно-уборочных машин 28 муниципалитетам региона
Всего в Подмосковье по губернаторской программе было закуплено более 1,3 тыс. единиц уборочной техники с 2014 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС