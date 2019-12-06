Вакцинацию против гриппа в Подмосковье продлили до конца года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Кампания по вакцинации населения против гриппа в Подмосковье продлится до 30 декабря, всего с начала вакцинации в регионе привились около 3 млн человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава Московской области.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, изначально вакцинация против гриппа в Подмосковье должна была завершиться до 1 декабря.

"Вакцинация против гриппа в Московской области продлится до 30 декабря. Сделать прививку жители могут, обратившись в поликлинику по месту прикрепления. С начала кампании по вакцинации такой возможности воспользовались почти 3 млн жителей Подмосковья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в Подмосковье для борьбы с гриппом используют современные вакцины, в том числе четырехвалентной "Ультрикс". Она способна сформировать иммунитет сразу против четырех штаммов вируса и предназначена для взрослого населения. Для вакцинации против гриппа, необходимо обратиться к терапевту, а в случае с ребенком - к педиатру. Специалист должен провести осмотр на предмет противопоказаний и направить на прививку.

"Вакцинация является единственным надежным способом защититься от гриппа. Причем, основную опасность для человека представляет не сама болезнь, а осложнения, которые она за собой влечет. Благодаря прививке, организм формирует иммунитет к вирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова и. о. главы Минздрава региона Екатерины Огневой.

Она уточнила, что среди всех привитых в текущем году жителей Подмосковья около трети - дети.