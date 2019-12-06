Михаил Перцев назначен главой Пушкинского городского округа Подмосковья

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Совет депутатов Пушкинского городского округа единогласно проголосовал за кандидатуру Михаила Перцева на должность главы муниципалитета, в пятницу сообщается на сайте городского округа.

"6 декабря 2019 года на 8-м внеочередном заседании Совета депутатов Пушкинского городского округа были рассмотрены итоги работы конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы округа <…> По результатам голосования по кандидатурам единогласным решением главой округа назначен Михаил Федорович Перцев", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте муниципалитета, с 2008 по 2013 годы Перцев работал в администрации Пушкинского муниципального района советником главы муниципального района, заместителем главы администрации. С 2014 года работал в администрации городского поселения Софрино Пушкинского района в должности заместителя руководителя администрации, а затем руководителя администрации. В текущем году Перцев был назначен первым заместителем главы администрации Пушкинского муниципального района.

Ранее временно исполняющим обязанности главы подмосковного Пушкина был назначен Алексей Тимошин.

В июне Басманный суд Москвы арестовал избранного в феврале 2019 года главу Пушкина Евгения Жиркова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 25 июня депутаты района временно возложили полномочия главы муниципалитета на его заместителя Андрея Платонова. Жирков с 2014 года возглавлял городской округ Балашиха и покинул этот пост 27 июня 2017 года на фоне скандала вокруг местного мусорного полигона "Кучино".