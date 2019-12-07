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Новая система обращения с ТКО

Воробьев сообщил, что в Подмосковье не будут повышать тарифы на вывоз мусора

Губернатор региона также рассказал о скором закрытии полигона "Ядрово" и свалок в Люберцах и Серпухове

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Тарифы на вывоз мусора не планируют повышать в Подмосковье, а для людей старшего возраста существуют специальные льготы. Об этом в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы не будем повышать тарифы на вывоз мусора. Мы ввели достаточно большие льготы. В частности, для людей старшего поколения. 70 лет у нас платят 50%, а старше 80 - ноль", - сказал Воробьев.

Он также добавил, что "Ядрово", свалку в Люберцах и еще одну в Серпухове должны будут скоро закрыть. Задача правительства Подмосковья заключается в том, чтобы это произошло до конца следующего года.

Повсеместный раздельный сбор мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. В регионе он основывается на принципе двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые. Соответственно, контейнерные площадки оборудуют синими и серыми баками. Содержимое этих контейнеров вывозят разные мусоровозы, их сортируют на разных линиях, что позволяет снизить объем вывозимых на полигоны непригодных для переработки отходов и увеличить объем материалов, которые возвращаются в экономику.

Предполагается, что новый экологический стандарт и раздельный сбор отходов позволят снизить долю складируемого на свалках Московской области мусора с 91% в 2018 году до 16% к 2030 году.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияНовая система обращения с ТКО
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