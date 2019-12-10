Предприниматель из Рузы заплатит около 12 млн рублей за ущерб от незаконной добычи песка

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Почти 12 млн рублей в виде штрафа заплатит индивидуальный предприниматель из подмосковной Рузы за нанесенный окружающей среде ущерб от незаконной добычи песка на земельном участке вблизи деревни Притыкино, сообщила во вторник пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Десятый арбитражный суд вынес решение по жалобе индивидуального предпринимателя из Рузского городского округа. Гражданин пытался опротестовать решение суда первой инстанции, который обязал его возместить ущерб, причиненный окружающей среде при незаконной добыче песка на земельном участке вблизи деревни Притыкино <…> Специалисты Минэкологии рассчитали ущерб, нанесенный недрам в результате нелегальной добычи, который составил 11,7 млн рублей. Нарушитель отказался возмещать его в добровольном порядке, поэтому ведомство обратилось в Арбитражный суд Московской области, который вынес решение о взыскании суммы ущерба. Нарушитель подал жалобу, но и суд второй инстанции подтвердил правоту Минэкологии", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что ранее в ходе административного расследования было установлено, что предприниматель по договору с одной из рузских компаний проводил работы по вертикальной планировке земельного участка, который частично входит в пределы Сычевского месторождения полезных ископаемых. Во время работ была организована выемка пескогрунта на глубину порядка 7 м. Извлеченный пескогрунт общим объемом свыше 65 тыс. куб. м позже был вывезен другим предпринимателем для продажи. Таким образом подрядчик был уличен в добыче полезных ископаемых, не имея на это лицензии.