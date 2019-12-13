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Крупнейшую в Подмосковье школу на 1,35 тыс. мест достроят в Одинцове к концу года

Ее общая площадь превысит 22 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Новую школу в Одинцове планируют достроить до конца года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области.

"В Одинцовском городском округе на улице Чистяковой завершается строительство самого крупного бюджетного образовательного центра на 1350 мест. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года", - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.

По его словам, в настоящее время завершены работы по устройству детской и спортивной площадки, беговых дорожек, произведен монтаж оборудования в пищеблоке. На завершающей стадии находятся работы по устройству внутренних инженерных сетей и отделке помещений.

В новой школе площадью свыше 22 тыс. кв. м, рассчитанном на 1350 учащихся предусмотрены 54 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 480 посадочных мест, спортивный зал с раздевалками, актовый зал на 330 мест, библиотека с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения. Все учебные помещения будут оборудованы необходимыми наборами мебели и оснащены оборудованием для организации учебного процесса.

На прилегающей территории обустроены физкультурно-спортивная зона, зона отдыха и хозяйственная зона. Объект возведен в рамках государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, новая школа является самым крупным объектом образования, который строится в Московской области на бюджетные деньги. Таких больших бюджетных объектов на территории региона больше нет.

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