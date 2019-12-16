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Минтранс Подмосковья призывает быть внимательными на дорогах в связи с возможным гололедом

По прогнозам синоптиков, в понедельник днем температура достигнет четырех градусов тепла

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Выпадение снега и гололедица прогнозируются в Московской области в понедельник. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона призывает водителей быть внимательными на дорогах региона в непогоду и соблюдать правила дорожного движения, сообщила пресс-служба ведомства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в Московской области облачно, местами возможен снег. Днем температура плюсовая, достигнет в среднем плюс четырех градусов, ветер юго-западный 6-11 м в секунду. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, в понедельник в регионе может выпасть до 2 мм осадков, на дорогах возможен гололед.

В пресс-службе отметили, что за минувшие выходные в регионе очистили и обработали противогололедными материалами порядка 40 тыс. км областных дорог, в ночных дежурствах было задействовано в среднем 1,2 тыс. машин. Больше всего дорог было обработано в Балашихе, Коломне, Ленинском, Орехово-Зуеве, Ликино-Дулеве, Подольске, Солнечногорске, Пушкине, Люберцах, Наро-Фоминске, Истре, Чехове, Королеве, а также в Домодедовском, Богородском и Можайском городских округах.

"Мониторинг дорожной ситуации ведется в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия. <…> Работы по зимнему содержанию автодорог контролируются через мобильное приложение и систему контроля и планирования дорожной деятельности", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

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