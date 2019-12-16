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Капитальный ремонт двух плотин завершили в Подмосковье

Изношенные плотины представляли угрозу подтопления населенных пунктов, дорог, коммуникаций и сельскохозяйственных земель

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт двух плотин, которые представляли угрозу подтопления населенных пунктов, завершили в Серебряных Прудах и Ленинском округах Подмосковья. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования региона.

"По госконтракту с Минэкологии завершился капитальный ремонт двух аварийных гидротехнических сооружений (ГТС) - плотин на притоке реки Истоминки в деревне Коровино городского округа Серебряные Пруды и на реке Людовне в селе Дальние Прудищи Ленинского округа. В настоящее время идет приемка работ <…> Ранее изношенные ГТС представляли собой реальную опасность: в результате сильных дождей или обильного снеготаяния существовал риск подтопления населенных пунктов, дорог, коммуникаций и сельскохозяйственных земель. Капитальный ремонт плотин позволил избежать возможного ущерба на 425 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на водоемах были расчищены береговые зоны, укреплены тела плотин, заменены стальные трубы донных водоспусков. Также был компенсирован ущерб водным биоресурсам путем выпуска в водоемы рыбной молоди.

В настоящее время завершается капитальный ремонт бесхозяйной плотины на реке Востец у деревни Тишково в Домодедове, добавили в пресс-службе.

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