Мособлдума запретит продавать алкоголь в розлив в торговых точках жилых домов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Московская областная дума планирует запретить в жилых домах так называемые "наливайки" - торговые точки, где продают алкоголь в розлив, сообщает пресс-службы подмосковного парламента.

"Мособлдума на ближайшем заседании, 19 декабря, примет закон, который ограничит деятельность так называемых "наливаек". Законопроектом предусмотрен запрет продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в розлив в торговых объектах, расположенных: в нежилых пристройках в многоквартирных жилых домах, в которые вход для покупателей организован со стороны двора или торца; в помещениях, переведенных из жилого в нежилое", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Уточняется, что речь идет именно о запрете продажи разливного пива только в торговых объектах - запрет не коснется розничной продажи алкогольной продукции в местах общепита, например в кафе и ресторанах.

Председатель также напомнил, что ранее Мособлдума по итогам круглого стола направила свои замечания к федеральному законопроекту об ограничении деятельности "наливаек". Так, было предложено дать возможность регионам самостоятельно устанавливать минимальную площадь залов обслуживания в общепитах в МКД.

"Тема "наливаек" уже неоднократно поднималась региональным парламентом. От наших жителей часто поступают жалобы на нарушение общественного порядка в подобных заведениях. Владельцы таких торговых точек целенаправленно приобретают квартиры на первых этажах домов и переводят их в нежилые помещения. В результате лица, злоупотребляющие алкоголем, могут приобрести его в шаговой доступности, после чего мешать жителям этих домов. Поэтому для снятия социального напряжения мы примем такой закон", - добавил Брынцалов.

Ранее депутаты Московской областной думы предложили предоставить регионам право вводить ограничения на реализацию алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного ее запрета, а также самостоятельно устанавливать минимальную площадь зала обслуживания, и исключить в этих случаях необходимость решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.