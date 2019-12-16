{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мособлдума запретит продавать алкоголь в розлив в торговых точках жилых домов

Предполагается, что это позволит снизить социальное напряжение

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Московская областная дума планирует запретить в жилых домах так называемые "наливайки" - торговые точки, где продают алкоголь в розлив, сообщает пресс-службы подмосковного парламента.

"Мособлдума на ближайшем заседании, 19 декабря, примет закон, который ограничит деятельность так называемых "наливаек". Законопроектом предусмотрен запрет продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в розлив в торговых объектах, расположенных: в нежилых пристройках в многоквартирных жилых домах, в которые вход для покупателей организован со стороны двора или торца; в помещениях, переведенных из жилого в нежилое", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Уточняется, что речь идет именно о запрете продажи разливного пива только в торговых объектах - запрет не коснется розничной продажи алкогольной продукции в местах общепита, например в кафе и ресторанах.

Председатель также напомнил, что ранее Мособлдума по итогам круглого стола направила свои замечания к федеральному законопроекту об ограничении деятельности "наливаек". Так, было предложено дать возможность регионам самостоятельно устанавливать минимальную площадь залов обслуживания в общепитах в МКД.

"Тема "наливаек" уже неоднократно поднималась региональным парламентом. От наших жителей часто поступают жалобы на нарушение общественного порядка в подобных заведениях. Владельцы таких торговых точек целенаправленно приобретают квартиры на первых этажах домов и переводят их в нежилые помещения. В результате лица, злоупотребляющие алкоголем, могут приобрести его в шаговой доступности, после чего мешать жителям этих домов. Поэтому для снятия социального напряжения мы примем такой закон", - добавил Брынцалов.

Ранее депутаты Московской областной думы предложили предоставить регионам право вводить ограничения на реализацию алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного ее запрета, а также самостоятельно устанавливать минимальную площадь зала обслуживания, и исключить в этих случаях необходимость решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
Мусорный полигон "Непейно" закроется в Подмосковье 25 декабря
Он станет 27-м закрытым полигоном в регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС