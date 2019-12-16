Мусорный полигон "Непейно" закроется в Подмосковье 25 декабря

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области планируют закрыть мусорный полигон "Непейно" в Дмитровском округе 25 декабря. Об этом в понедельник сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

"По поводу "Непейно": приглашаю на торжественное закрытие "Непейно" 25 декабря, с утра. Мы с вами вместе его закроем", - сказал журналистам Хромушин.

Он отметил, что полигон в Дмитровском округе станет 27-м закрытым полигоном в Московской области.

Ранее он сообщал, что общая площадь закрытых полигонов твердых бытовых отходов в регионе превышает 40 га. С начала реформы отрасли обращения с отходами количество закрытых в Московской области мусорных полигонов составит 27 из 39. Оставшиеся 12 полигонов будут закрыты до 2030 года, два из которых в следующем году будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов.

Рекультивация полигонов в Подмосковье

Всего в 2019-2021 годах планируется рекультивировать 15 из более 20 закрытых в Московской области мусорных полигонов. По данным властей, на эти цели потребуется порядка 20 млрд рублей. На трех полигонах работа уже завершена - "Каширский", "Быково", "Электросталь", - а на четвертом, "Кучино", - окончится до 2020 года.

В текущем году началась рекультивация пяти свалок в Подмосковье - "Кулаковский" (Чеховский округ), "Аннино" (Рузский округ), "Долгопрудный" (одноименный муниципалитет), "Дубна Левобережная" (округ Дубна), "Царево" (Пушкинский округ). На эти пять проектов суммарно потребуется порядка 7,1 млрд рублей.

Общая площадь закрытых свалок в Подмосковье, по данным Минэкологии области, составляет 274,6 га, объем накопленных на них отходов - 47,5 млрд т. Всего на рекультивацию 24 закрытых объектов необходимо около 25 млрд рублей. Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология".