Власти Подмосковья планируют отказаться от захоронения отходов через 5-7 лет

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают через 5-7 лет выйти на нулевое захоронение отходов. Мусор, который будет оставаться после прохождения через комплексы по переработке отходов, затем будет отправляться на заводы по термической переработке, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

"Наша задача в перспективе 5-7 лет - выйти на практически нулевое захоронение. То есть те хвосты, которые будут образовываться на комплексах переработки отходов (КПО), будут перемещаться на завод по термической переработке. И, исключая проблемы, которые могут вызвать при сгорании стекло, органика и прочие фракции, будут производиться тепловая энергия и электричество", - сказал Хромушин.

В Московской области с 2018 года создается новая инфраструктура обращения с коммунальными отходами, она будет состоять из 12 КПО и четырех мусоросжигательных заводов. С учетом всех предприятий совокупная мощность инфраструктуры Московской области по обращению с коммунальными отходами к 2022 году может составить порядка 7 млн тонн в год.