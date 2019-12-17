Подмосковье получило наивысший рейтинг инвестпривлекательности среди регионов России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московская область попала в список из четырех регионов-лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности по данным исследования рейтингового агентства RAEX ("РАЭКС-Аналитика") за 2019 год. Лучшими стали также Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, сообщила во вторник пресс-служба зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова.

"Московская область получила наивысший рейтинг "1А" инвестиционного климата в 2019 году. В исследовании российских регионов, проведенном агентством RAEX, отмечается, что в Московской области самый низкий уровень средневзвешенного инвестиционного риска среди субъектов РФ. Кроме того, по мнению экспертов, в Московской области производственный, инфраструктурный и инновационный потенциал - один из самых высоких в стране", - говорится в сообщении.

Как отметил Вадим Хромов, слова которого приводятся в сообщении, исследование подтверждает, что в Подмосковье созданы наиболее привлекательные и доступные условия для новых инвесторов и развития существующего бизнеса. По его словам, власти региона активно развивают инфраструктуру для создания предприятий.

"В этом году на территории Подмосковья появилась новая особая экономическая зона "Кашира", строятся индустриальные парки, технопарки. И мы получаем отклик от бизнеса: сейчас на сопровождении Министерства инвестиций и инноваций региона находится более 1,2 тыс. инвестиционных проектов", - сказал зампред.

Он добавил, что по итогам текущего года в Подмосковье планируется выполнить поручение губернатора по достижению уровня инвестиций в основной капитал в размере 1 трлн рублей.