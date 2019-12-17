{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подмосковье получило наивысший рейтинг инвестпривлекательности среди регионов России

Власти региона планируют, что по итогам года уровень инвестиций в основной капитал достигнет 1 трлн рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московская область попала в список из четырех регионов-лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности по данным исследования рейтингового агентства RAEX ("РАЭКС-Аналитика") за 2019 год. Лучшими стали также Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, сообщила во вторник пресс-служба зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова.

"Московская область получила наивысший рейтинг "1А" инвестиционного климата в 2019 году. В исследовании российских регионов, проведенном агентством RAEX, отмечается, что в Московской области самый низкий уровень средневзвешенного инвестиционного риска среди субъектов РФ. Кроме того, по мнению экспертов, в Московской области производственный, инфраструктурный и инновационный потенциал - один из самых высоких в стране", - говорится в сообщении.

Как отметил Вадим Хромов, слова которого приводятся в сообщении, исследование подтверждает, что в Подмосковье созданы наиболее привлекательные и доступные условия для новых инвесторов и развития существующего бизнеса. По его словам, власти региона активно развивают инфраструктуру для создания предприятий.

"В этом году на территории Подмосковья появилась новая особая экономическая зона "Кашира", строятся индустриальные парки, технопарки. И мы получаем отклик от бизнеса: сейчас на сопровождении Министерства инвестиций и инноваций региона находится более 1,2 тыс. инвестиционных проектов", - сказал зампред.

Он добавил, что по итогам текущего года в Подмосковье планируется выполнить поручение губернатора по достижению уровня инвестиций в основной капитал в размере 1 трлн рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Реестр театральных организаций планируется создать в Подмосковье
Профильный комитет Мособлдумы подготовил проект регионального закона "О театральной деятельности в Московской области", благодаря ему определят правовые основы, формы государственной поддержки и деятельности театральных организаций в регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС