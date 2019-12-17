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Реестр театральных организаций планируется создать в Подмосковье

Профильный комитет Мособлдумы подготовил проект регионального закона "О театральной деятельности в Московской области", благодаря ему определят правовые основы, формы государственной поддержки и деятельности театральных организаций в регионе

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы планируют рассмотреть проект закона "О театральной деятельности в Московской области" в первом квартале 2020 года. Принятие закона позволит создать реестр театральных организаций региона и определять правовые основы и формы для поддержки, сообщила во вторник пресс-служба Мособлдумы.

"Мы завершаем год театра значимым событием для Подмосковья: профильный комитет Мособлдумы подготовил проект регионального закона "О театральной деятельности в Московской области", которым предлагается сохранить и развить лучшие традиции театрального искусства <...> С принятием закона появится Московский областной театральный реестр - это будет единая база данных, содержащая сведения о театральных организациях, зарегистрированных в Подмосковье, данные о профессиональных государственных, муниципальных и негосударственных театрах и многое другое", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

По словам Брынцалова, в настоящее время ни на федеральном, ни на региональном уровнях театральная деятельность законодательно не урегулирована. Благодаря принятию законопроекта будут определены правовые основы, формы государственной поддержки и деятельности театральных организаций в регионе.

Как отметили в пресс-службе Мособлдумы, закон о театральной деятельности может быть принят на региональном уровне уже в первом квартале 2020 года.

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