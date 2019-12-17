Власти Подмосковья прогнозируют рост ВРП региона на 4,5% по итогу 2019 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области прогнозируют увеличение валового регионального продукта (ВРП) Подмосковья по итогу 2019 года на 4,5%, об этом журналистам во вторник сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"Мы ожидаем очень хорошие показатели по этому году по экономике. Ожидаем рост ВРП порядка 4,5%. Мы ожидаем рост инвестиций по сравнению с прошлым годом более чем на 10%", - сказал Хромов, отвечая на вопрос ТАСС.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья, в прошлом году валовой региональный продукт Московской области составил более 4,33 трлн рублей. Таким образом, по итогу 2019 года ВРП превысит 4,5 трлн рублей.

Хромов также отметил, что по итогу 11 месяцев текущего года в регионе наблюдается рост промышленности. "Мы по итогу года сможем говорить, что последние четыре года промышленность у нас растет не меньше чем на 10% в год. Это очень хорошо с точки зрения экономики", - добавил зампред.

Он добавил, что одной из ключевых задач для региональных властей является рост благосостояния населения.