Более 1,5 млн человек посетят новогодние мероприятия в парках Подмосковья

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 декабря. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года, пройдут во всех парках Московской области, ожидается, что их посетят около 1,5 млн человек. Об этом журналистам во вторник сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

"У нас все территории готовы - в некоторых муниципалитетах это будут центральные площади. <...> Традиционно во время праздничных мероприятий у нас проводят праздник на улице порядка 1,5 млн человек", - сказал Хайкин.

Он отметил, что в каждом муниципальном образовании предусмотрена программа новогодних мероприятий, она размещена на сайте муниципалитетов. Ознакомиться с наиболее интересными событиями, которые запланированы в регионе в новогодние дни, можно на туристическом портале области "Путеводитель по Подмосковью".

По данным министерства благоустройства региона, праздничная иллюминация заработала в парках Подмосковья с 1 декабря.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, с декабря 2018 года по январь 2019 года в регионе провели более 600 мероприятий, подмосковные парки посетили более 1 млн человек.