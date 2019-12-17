Около 1,5 тыс. детей посетят губернаторскую елку в Подмосковье 18 декабря

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Губернаторская новогодняя елка пройдет в среду в Доме правительства Московской области в Красногорске. Праздничное мероприятие посетят около 1,5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, добившихся успехов учебе, творчестве и спорте, сообщает пресс-служба Министерства социального развития региона.

"18 декабря в Доме правительства Московской области состоится губернаторская новогодняя елка для 1,5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, добившихся в этом году высоких успехов учебе, творчестве и спорте", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской.

Министр отметила, что детям представят новогоднюю музыкальную сказку "Морозко" от Московского областного театра юного зрителя. После спектакля каждый ребенок получит подарок от губернатора Подмосковья.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, 20 декабря состоится губернаторская елка в "Крокус Сити", ее посетят 6 тыс. детей. Все приглашенные посмотрят новогоднее юбилейное мегашоу "День рождения Деда Мороза". Все дети, приглашенные на новогодний праздник, также получат подарок от губернатора Подмосковья. 25 декабря в дворце спорта "Мегаспорт" порядка 4,5 тыс. детей из Подмосковья смогут бесплатно посмотреть ледовый мюзикл Татьяны Навки "Красавица и чудовище", а 30 декабря порядка 2 тыс. детей приглашены на ледовое шоу Евгения Плющенко "Золушка".