Подмосковных водителей призвали не парковать автомобили под деревьями из-за сильного ветра

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявили на территории Московской области из-за прогнозируемого сильного ветра с порывами до 22-25 м/с 19 декабря, водителям рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 22-25 м/с. Предупреждение действует с 19 декабря с 00:00 до 21:00 часа. 20 декабря в регионе также ожидается порывистый ветер. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что пешеходам следует быть особо бдительными и не стоять под линиями электропередачи и рекламными конструкциями.