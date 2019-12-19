Число эвакуированных машин в Подмосковье выросло за год на 20%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты эвакуировали с улиц Подмосковья около 96 тыс. автомобилей с начала года, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С начала 2019 года на территории Московской области было эвакуировано порядка 96 тыс. автомобилей за нарушение правил парковки, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев 2018 года число эвакуированных транспортных средств в регионе составило свыше 77 тыс.", - говорится в сообщении.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, слова которого приводятся в материале, больше всего автомобилей эвакуировали на штрафстоянки в Долгопрудном и Балашихе - порядка 11,6 и 11,7 тыс. транспортных средств соответственно. Всего за 11 месяцев эвакуировали 96 тыс. транспортных средств, из них более 7 тыс. забрали по причине алкогольного опьянения водителей. Среднее время нахождения задержанных транспортных средств составляет 19 часов, 96% автомобилей владельцы забирают уже в первые сутки.

В пресс-службе уточнили, что такие высокие показатели роста эвакуированных машин напрямую зависят от увеличения количества автомобилей в регионе в целом. Нарушение правил парковки и стоянки транспортных средств является самой частой причиной эвакуации. Эвакуировать автомобиль могут за парковку под знаком "Остановка запрещена", за парковку на тротуаре, на пешеходных переходах или ближе пяти метров перед ними, на узкой проезжей части (менее 3 м до разделительной линии), на остановках общественного транспорта или за ограничение проезда на дороге.

"Эвакуация транспортных средств также предусмотрена за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или за езду без прав. Чаще всего из-за нарушений правил парковки и стоянки транспортные средства эвакуируют в крупных микрорайонах с высокой плотностью застройки. Такие меры необходимы для обеспечения беспрепятственного доступа экстренных служб к многоквартирным домам, а также во избежание ухудшения дорожно-транспортной ситуации", - добавляется в материале.

Всего в Московской области работают три компании-оператора, занимающиеся не только эвакуацией автомобилей, но и хранением транспортных средств на 36 специализированных стоянках. Всего в регионе работают 88 эвакуаторов. Тариф на перемещение мотоциклов и автомобилей массой не более 3,5 т составляет 4,22 тыс. рублей, на автобусы и автомобили массой более 3,5 т - 6,06 тыс. рублей, тариф на негабаритные транспортные средства составляет 15,05 тыс. рублей.

Порядок эвакуации

Весной этого года вступили в силу поправки в закон Московской области "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств, их возврата", благодаря которым заявления от владельцев эвакуированных автомобилей принимаются на штрафстоянках и рассматриваются в течение трех часов. После заявитель сможет получить доступ к транспортному средству.

Проектом закона также предлагается исчислять срок хранения задержанного транспортного средства в сутках с момента его выгрузки на специализированной стоянке по окончании перемещения до момента возврата транспортного средства и взимать с лиц, привлеченных к ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, стоимость хранения за каждые полные сутки.