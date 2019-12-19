{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбор урожая овощей защищенного грунта вырастет в Подмосковье почти на 44% в 2019 году

В 2018 году сбор урожая овощных культур защищенного грунта составил более 62 тыс. т

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сбор урожая овощных культур защищенного грунта в Подмосковье, по прогнозу, превысит 90 тыс. т, что почти на 44% больше показателя прошлого года. Об этом в четверг сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Защищенный грунт дает хорошие результаты за последние годы. Также в этом году мы кратно увеличиваем, почти на 44%, валовый сбор овощей защищенного грунта в Московской области. По прогнозу, мы перешагнем планку в 90 тыс. т", - сказал Разин на заседании Московской областной думы.

Он добавил, что Подмосковье на 100% выполняет показатель по самообеспеченности региона овощами защищенного грунта.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, сбор урожая овощных культур защищенного грунта в 2018 году составил более 62 тыс. т. В подмосковных теплицах выращивают томаты, огурцы, баклажаны и другие культуры.

"Если говорить об овощах открытого грунта, мы традиционно являемся одними из лидеров страны, входим в пятерку по [сбору урожая] в Российский Федерации, второе место по Центральному Федеральному округу <...> В этом году сработали неплохо, лучше, чем в прошлом году и превысили планы, которые ставили перед собой в начале этого года более чем на 5%. Валовый сбор составил порядка 370 тыс. т", - добавил министр.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Инвесторы вложили в 2019 году 40 млрд рублей в развитие сельского хозяйства Подмосковья
Муниципалитетами-лидерами по привлечению инвестиций в сельское хозяйство стали Домодедово, Подольск, Руза, Луховицы и Электросталь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС