Сбор урожая овощей защищенного грунта вырастет в Подмосковье почти на 44% в 2019 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сбор урожая овощных культур защищенного грунта в Подмосковье, по прогнозу, превысит 90 тыс. т, что почти на 44% больше показателя прошлого года. Об этом в четверг сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Защищенный грунт дает хорошие результаты за последние годы. Также в этом году мы кратно увеличиваем, почти на 44%, валовый сбор овощей защищенного грунта в Московской области. По прогнозу, мы перешагнем планку в 90 тыс. т", - сказал Разин на заседании Московской областной думы.

Он добавил, что Подмосковье на 100% выполняет показатель по самообеспеченности региона овощами защищенного грунта.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, сбор урожая овощных культур защищенного грунта в 2018 году составил более 62 тыс. т. В подмосковных теплицах выращивают томаты, огурцы, баклажаны и другие культуры.

"Если говорить об овощах открытого грунта, мы традиционно являемся одними из лидеров страны, входим в пятерку по [сбору урожая] в Российский Федерации, второе место по Центральному Федеральному округу <...> В этом году сработали неплохо, лучше, чем в прошлом году и превысили планы, которые ставили перед собой в начале этого года более чем на 5%. Валовый сбор составил порядка 370 тыс. т", - добавил министр.