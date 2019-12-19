Свыше 1,3 млрд рублей в виде грантов предоставили в Подмосковье фермерам с 2015 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Подмосковные фермеры в период с 2015 по 2019 год получили более 220 грантов от правительства Московской области для развития своих хозяйств, общая сумма грантов за пять лет превысила 1,3 млрд рублей. Об этом сообщается в презентации к выступлению в Мособлдуме министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

"Грантовая поддержка фермерских хозяйств Московской области в 2015-2019 годах: всего 226 грантов на сумму 1,375 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечается в презентации, наибольшее количество грантов было предоставлено фермерам в текущем году - крестьянские хозяйства получили 55 грантов на сумму свыше 406 млн рублей. Поддержка предоставляется на развитие животноводческих ферм, агростартапы, поддержку производителей сырной продукции.

"Большое внимание оказывается развитию фермерских хозяйств. <...> По фермерам у нас неплохие показатели, мы видим прирост по основным видам продукции. <...> В целом, фермеры - это 4% от общего сельхозпроизводства Подмосковья. Если говорить про темпы роста, то они, конечно, растут опережающими темпами", - сказал Разин на заседании Мособлдумы.