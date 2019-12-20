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Создатели концепций развития пяти городов Подмосковья привлекли к этой работе население

Концепции разработали для городов Балашиха, Видное, Дубна, Яхрома и Хотьково

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пилотные концепции развития Дубны, Видного, Хотькова, Балашихи и Яхромы презентовали на Форуме проектировщиков Московской области в пятницу. Специалисты, помимо властей, привлекали к этой работе еще и местных жителей, которые могли высказать свои предложения и претензии.

"История малой родины, история городов, их уникальность и поиски их души и идентичности - это одна из тех тем, которые мы обсуждаем на форуме <...> Вопросов возникало огромное количество при работе с каждым из городов. Это зависело и от специфики самого города, и от того, как работать с населением. В каком-то городе возникали вопросы о том, как взаимодействовать с администрацией, так как некоторые из них занимали довольно жесткую оборонительную позицию. Жители в некоторых поселениях также пытались отстоять неприкосновенность чего бы то ни было. И только к концу работы над концепциями они увлеклись и втянулись в процесс разработки концепции развития", - сказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

По ее словам, самое ценное в работе с концепциями то, что специалисты определяли зоны стабилизации и приоритетного развития - места большого скопления людей, где можно будет поесть, купить сувениры, то есть те места, которые дадут максимально ощутимый эффект путем консолидированного приложения усилий и средств.

"Думаю, что историей 2020 года, помимо работы над концепцией, будет отработка правовых документов и совместная работа с правительством Московской области. И, если мы действительно придем к тому, что нам необходимо внести изменения в федеральное законодательство, то весь следующий год будет посвящен именно этому", - добавила Кузьмина.

Летом 2019 года Кузьмина сообщила, что пять пилотных концепций будут разработаны с привлечением экспертов Высшей школы экономики для городов Балашиха, Видное, Дубна, Яхрома и Хотьково. В них будут отражены как общие принципы развития городов разного типа, так и конкретные рекомендации для каждого города. Эти города выбрали из-за того, что они отражают пять типологий градостроительной структуры, сложившейся под влиянием исторических, культурных, экономических и других особенностей.

Пилотные проекты архитектурных концепций развития городов, по сути, станут образцом градостроительной документации нового поколения. Это комплексная программа развития территорий, не ограничивающаяся только архитектурными решениями. Разработка концепций проводится в рамках государственной программы Московской области "Архитектура и градостроительство Подмосковья", целью которой является переход городов к современным методам пространственного развития.

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