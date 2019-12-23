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В Балашихе на производстве бумажных салфеток обнаружили 30 нелегальных мигрантов

Их выдворят из страны

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тридцать нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности в подмосковной Балашихе за нарушение правил въезда и незаконную трудовую деятельность в России. Они были выявлены в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2019" и будут выдворены за пределы страны, рассказала ТАСС в понедельник начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Всего по результатам проведенных мероприятий составлено 64 административных протокола. За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории России 30 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и 18.10 КоАП. На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны", - сказала она.

Как рассказала Петрова, в ходе рейда полицейские выявили организацию по производству столовых бумажных салфеток, в которой трудились и проживали в антисанитарных условиях 10 уроженцев республик Средней Азии. МВД в отношении одного из местных жителей возбудило уголовное дело по ст. 322.3 ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ"). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, он находится под подпиской о невыезде.

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