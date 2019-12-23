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Прием работ по рекультивации подмосковной свалки "Кучино" пройдет весной 2020 года

Общая площадь закрытой свалки превышает 50 га

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Окончательная приемка всех работ по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) "Кучино" в Подмосковье пройдет весной 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба заместителя председателя правительства России Алексея Гордеева, который провел заседание проектного комитета нацпроекта "Экология".

"Важное решение было принято по объекту накопленного экологического вреда - полигону "Кучино" в Московской области. Окончательная приемка всех работ будет осуществлена весной 2020 года", - говорится в сообщении.

Полигон "Кучино" был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Сейчас общая площадь закрытой свалки превышает 50 га. Согласно официальным данным, в последние годы она принимала до 600 тыс. тонн отходов в год, однако бывший министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган признал, что на ней также размещался мусор по "серым" схемам.

Летом 2017 года из-за полигона "Кучино" произошел скандал: 15 июня во время прямой линии жители близлежащих домов пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на неприятный запах со свалки и плохие условия жизни рядом с ним. Глава государства потребовал закрыть этот объект, его работу остановили с 23 июня.

В настоящее время на полигоне "Кучино" идут мероприятия по рекультивации объекта, ранее сообщалось, что их предполагается завершить в ноябре 2019 года. После этого свалка будет представлять собой высокий холм, покрытый дерном, с работающей на ней станцией сбора и утилизации свалочного газа.

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Россия
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