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В Подмосковье за взятку арестовали замглавы ГИБДД Балашихи

С апреля 2015 года по февраль 2018 года полицейский получил от гендиректора фирмы не менее 250 тыс. рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Замначальника управления ГИБДД подмосковной Балашихи арестован по обвинению в получении взятки от предпринимателя. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Заместителю начальника ОГИБДД "Балашихинское" предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

По данным следствия, с апреля 2015 года по февраль 2018 года полицейский получил от гендиректора фирмы лично и переводами на счета банковских карт не менее 250 тыс. рублей за общее покровительство предпринимательской деятельности, связанной с содержанием дорожной и уличной сети Балашихи. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки. Он допрошен в качестве подозреваемого.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

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