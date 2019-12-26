Полиция возбудила дело из-за повреждения колес у более чем 70 машин в Подольске

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения колес у более чем 70 машин в Подольске. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"По факту повреждения автомобилей в Подольске следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сказала она.

Петрова пояснила, что ранее неизвестный повредил покрышки на более чем 70 автомобилях, припаркованных у дома на улице Ленинградской в Подольске. Злоумышленник был задержан и доставлен в полицию.