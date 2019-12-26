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Власти Подмосковья заключили контракт на строительство развязки в Химках

Стоимость контракта составит 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области заключили контракт на строительство соединяющей старые и новые Химки развязки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Подписан контракт на строительство новой транспортной развязки на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина в городском округе Химки. Объект возведут по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал в апреле этого года во время посещения АО "НПО Энергомаш". Строительство развязки выполнит АО "Стройтрансгаз". Стоимость контракта составит 2,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что финансирование строительства осуществляется за счет федерального бюджета и дорожного фонда региона.

"Подрядчик уже приступил к подготовительным работам, осуществляется мобилизация трудовых ресурсов и дорожно-строительной техники, ведется определение фактического местоположения инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ, и подлежащих дальнейшему переустройству", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика. Он добавил, что открыть движение по основному ходу развязки с временными съездами планируется к концу 2020 года. Полностью дорожный объект будет завершен в четвертом квартале 2021 года.

Как отметили в пресс-службе, на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина будет построена транспортная развязка, протяженность основного хода составит 0,8 км с путепроводом, длина которого составит 160 м. Число полос движения по основному ходу и съездам составит от двух до пяти с расчетной скоростью 70 км/ч. Объект позволит разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.

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