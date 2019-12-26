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Новая система обращения с ТКО

Комплекс по переработке отходов "Алексинский карьер" запустили в Клину

Всего в регионе планируют создать 12 таких предприятий

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Первая очередь комплекса по переработке отходов "Алексинский карьер" заработала в городском округе Клин, ежегодно на предприятии будет перерабатываться порядка 150 тыс. т отходов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"На территории городского округа Клин произведен технологический пуск первой очереди современного комплекса по переработке отходов "Алексинский карьер". Мощность нового предприятия составляет 150 тыс. т отходов в год. Это уже шестое современное предприятие по обращению с отходами, которое будет введено в эксплуатацию на территории Подмосковья", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин, слова которого приводятся в сообщении, новый комплекс по переработке отходов был возведен в рамках формирования новой системы по обращению с отходами. Ранее в регионе были открыты комплексы "Юг" в Коломне и "Восток" в Егорьевске. Кроме того, уже на полную мощность работают комплексы по переработке отходов в Рошале, Серебряных Прудах и Зарайске.

"Всего у нас будет 12 таких предприятий, построенных по последнему слову техники, все они позволят нам закрыть оставшиеся 11 старых мусорных полигонов, которые так мешали нашим жителям жить и наносили вред окружающей среде", - сказал Хромушин.

В пресс-службе отметили, что первые отходы на новый комплекс пойдут уже в январе, пока на предприятии проходят пусконаладочные работы. Половина из поступающих в комплекс отходов будет направлена на вторичную переработку, на предприятии будут отбирать 20% вторичных материалов и 30% отходов, пригодных для компостирования. Таким образом, благодаря сортировке объем отходов, отправляемых на высокотехнологичные карты размещения, будет сокращен минимум наполовину.

В Московской области с 2018 года создается новая инфраструктура обращения с коммунальными отходами, она будет состоять из 12 комплексов по переработке отходов и четырех мусоросжигательных заводов. С учетом всех предприятий совокупная мощность инфраструктуры Московской области по обращению с коммунальными отходами к 2022 году может составить порядка 7 млн тонн в год.

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РоссияНовая система обращения с ТКО
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