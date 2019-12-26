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Минтранс Подмосковья предупреждает о тумане и гололедице на дорогах

Для обработки дорог противогололедными материалами будет задействовано около 1 тыс. единиц техники

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Туман с видимостью от 100 до 500 м и гололедица ожидаются на территории Московской области вечером в четверг. Водителям следует избегать обгонов и перестроений на дорогах региона из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Московской области с 16:00 26 декабря до 10:00 27 декабря в некоторых муниципальных образованиях прогнозируют туман с видимостью 100-500 м и осадки в виде снега. Также 26 декабря с 21:00 в течение суток возможна гололедица. При таких погодных условиях возможен рост дорожно-транспортных происшествий <…> Планируйте вечерние поездки и рассчитывайте время в пути - на дорогах движение может быть затруднено", - говорится в сообщении.

Для обработки дорог противогололедными материалами будет задействовано около 1 тыс. единиц техники, также говорится в сообщении.

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