Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон "Каргашино" в Мытищах

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области закрыли полигон твердых коммунальных отходов "Каргашино" в Мытищах. Это четвертый мусорный полигон, закрытый на территории региона с начала года, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья в пятницу.

"Власти Подмосковья закрыли очередной полигон на территории городского округа Мытищи ТКО "Каргашино", это четвертый полигон, закрытый в Подмосковье с начала года и 28-й закрытый мусорный полигон за все время", - говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, слова которого цитирует пресс-служба, мусорный полигон в Мытищах эксплуатировался с 1984 года, на нем осуществлялось размещение отходов I-IV класса опасности.

В пресс-службе уточнили, что общая площадь участка захоронения отходов составляет более 12 га. Объем мусора, который ранее возили на полигон, будет перераспределен на вводимые комплексы по переработке отходов (КПО). По данным ведомства, в текущем году в регионе были также закрыты полигоны "Воловичи" в Коломне, "Егорьевский" в Егорьевске и "Непейно" в Дмитровском округе.

"Общая площадь закрытых в этом году мусорных полигонов составляет более 60 га. В целом с начала реформы отрасли обращения с отходами в Подмосковье на конец года количество закрытых полигонов ТБО составило 28 из 39 полигонов ТБО", - отметил Хромушин.

Он добавил, что 11 полигонов будут закрыты в Подмосковье к 2021 году.