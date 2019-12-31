В ГУ МЧС Подмосковья предупредили о хрупкости льда в период неустойчивых температур

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Самый прочный лед - прозрачный, а матово-белый и желтоватый лед опасен, выходить на него нельзя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"Наиболее прочный лед имеет синеватый или зеленоватый оттенки, а матово-белый или желтоватый лед не надежны. Самый прочный лед - прозрачный, над ямами он кажется темным, слегка прогибается, но не рушится. Если впереди темное пятно, а следов пребывания человека не видно, то такое место может означать выход подводного родника. Лед здесь очень тонкий, и от такого места следует отойти подальше", - предупредили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что из-за неустойчивых температур лед на водоемах в Подмосковье остается хрупким. Лед толщиной 10-15 см держит одного человека, однако безопасной толщиной считается 25 см.