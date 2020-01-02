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При пожаре в подмосковном поселке Монино погиб человек

Еще двое пострадали, из дома эвакуировали 70 жильцов

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Пожар возник в квартире жилого дома в поселке Монино в Щелковском районе Подмосковья, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Информация о возгорании в квартире поступила в ночь на 2 января. Пожарным удалось ликвидировать его в 02:49. К сожалению, в результате пожара один человек погиб и двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, как отметили в главке, из дома были спасены 13 человек. Всего в целях безопасности эвакуировали 70 жильцов. Для тушения пожара привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

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