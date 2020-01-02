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Около 1,8 млрд рублей направит Подмосковье на организацию детского отдыха в 2020 году

На эти средства планируется обеспечить отдых для более 500 тыс. детей

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Власти Московской области направят порядка 1,8 млрд рублей на организацию детского отдыха в 2020 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"На организацию детского отдыха в 2020 году предусмотрено 1,8 млрд рублей. В этом году запланировано оздоровить более 500 тыс. детей. Для активного и интересного отдыха нами будут созданы все необходимые условия", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

В пресс-службе отметили, что в период зимних каникул в детских оздоровительных лагерях Подмосковья проходит оздоровительная кампания, в которой принимают участие свыше 500 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее Фаевская сообщала, что в 2019 году более 400 тыс. детей отдохнули в лагерях Подмосковья. Для проведения детской оздоровительной кампании в прошлом году было предусмотрено более 2 млрд рублей.

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