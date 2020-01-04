МЧС предупредило о прохождении холодного фронта в Подмосковье в ближайшие часы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области предупредило о вторжении в ближайшие часы холодного фронта в Подмосковье, что приведет к мокрому снегу и усилению ветра.

"В связи с прохождением холодного фронта волнами с 14:00 до конца суток 4 января по Московской области ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега в том числе на линии электропередачи", - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

Кроме того, местами ожидается гололед и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Спасатели призывают быть аккуратными и внимательными на улице.