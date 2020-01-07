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В Подмосковье устранили 435 нарушений уборки и вывоза мусора в новогодние праздники

Больше всего обращений поступило из Одинцова, Воскресенска, Балашихи, Химок, Егорьевска и Солнечногорска

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Госадмтехнадзор добился устранения 435 нарушений зимней уборки и вывоза мусора в новогодние каникулы в проблемных точках Подмосковья. Наибольшее количество сообщений от жителей поступило из Одинцова, Воскресенска, Балашихи, Химок, Егорьевска и Солнечногорска, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Особое внимание уделяется проблемным точкам, которые выявляются при помощи тепловой карты системы Центра управления регионом (ЦУР). Наибольшее количество сообщений от жителей поступило из Одинцова, Воскресенска, Балашихи, Химок, Егорьевска и Солнечногорска. Экипажи инспекторов Госадмтехнадзора, в вышеуказанных муниципалитетах проверили территории и зафиксировали 435 различных нарушений проведения зимней уборки и нарушения графика вывоза мусора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по всем выявленным нарушениям приняты меры.

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