Около 340 млн рублей направят в Подмосковье на развитие наукоградов в 2020 году

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Почти 340 млн рублей направят в текущем году на поддержку научно-технического потенциала восьми наукоградов Московской области, больше половины средств будут выделены из федерального бюджета. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Объем финансирования программы по развитию наукоградов Московской области из федерального бюджета составит более 182 млн рублей, еще более 155 млн рублей на эти цели выделит областное правительство. Общий объем бюджетного финансирования развития наукоградов региона в 2020 году превысит 338 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Он добавил, что выделенные средства будут направлены на поддержку научно-технического потенциала городов. Финансирование предусмотрено на проведение научных мероприятий, развитие научно-образовательных центров, ремонт и оснащение образовательных учреждений, исследовательских лабораторий, а также на благоустройство наукоградов.

В ведомстве напомнили, что в Московской области располагаются восемь из 13 российских наукоградов: Дубна, Пущино, Черноголовка, Королев, Реутов, Жуковский, Протвино и Фрязино.

"Мы ежегодно выделяем субсидию на социально-экономическое развитие наукоградов, мы поддерживаем молодых ученых: реализуется программа "Социальная ипотека", ежегодно выделяются премии губернатора за научно-технические достижения и гранты правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций, а с 2020 года будем поддерживать коммерческое продвижение разработок", - добавил Хромов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, в прошлом году объем финансирования наукоградов Подмосковья составила 361 млн рублей.