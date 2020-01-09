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Около 600 тыс. человек посетили новогодние и рождественские ярмарки в Подмосковье

Наиболее масштабные гулянья прошли в Солнечногорске, Химках, Истре, Балашихе, Одинцове, Серпухове, Красногорске и Сергиевом Посаде

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Порядка 600 тыс. человек стали гостями новогодних и рождественских ярмарок в Московской области. Всего с середины декабря по 8 января на территории региона было проведено свыше 100 ярмарочных мероприятий, сообщила в четверг пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

"На территории Московской области с середины декабря по 8 января было проведено более 100 ярмарок: новогодние, рождественские и другие праздничные с разной тематикой, а также фестивали <...> Праздничные ярмарки в Московской области посетило порядка 600 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова главы министерства Владимира Посаженникова.

Как уточнили в пресс-службе, во время ярмарок гости могли посетить мастер-классы, конкурсы, викторины, анимационные шоу и другое. Наиболее масштабные гулянья прошли в Солнечногорске, Химках, Истре, Балашихе, Одинцове, Серпухове, Красногорске и Сергиевом Посаде.

"Большой популярностью у гостей пользовались: овощи и фрукты (только мандаринов было реализовано более 450 тыс. кг) фермерская продукция, шоколад и конфеты ручной работы с праздничной атрибутикой, новогодний декор, варежки и носки с новогодней символикой, шерстяные вязаные изделия, изделия из меха, сувенирная продукция, товары народных промыслов, платки и шали, а также елочные игрушки ручной работы, которые приобретали не только для украшения елочки, но и в качестве подарка. Всего было продано более 150 тыс. елочных игрушек", - добавил Посаженников.

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