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Первый заместитель гендиректора АО "Мособлгаз" Баранов назначен руководителем компании

Ранее возглавлявший компанию Дмитрий Голубков продолжит работу в качестве члена совета директоров по вопросам стратегического развития предприятия

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Игорь Баранов стал генеральным директором АО "Мособлгаз", сменив ранее занимавшего эту должность депутата Мособлдумы Дмитрия Голубкова. До назначения на руководящую позицию Баранов работал первым заместителем генерального директора предприятия, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Решением общего собрания акционеров АО "Мособлгаз" генеральным директором общества назначен Игорь Баранов. <...> До назначения генеральным директором АО "Мособлгаз" работал первым заместителем генерального директора предприятия", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ранее возглавлявший "Мособлгаз" Дмитрий Голубков продолжит работу в качестве члена совета директоров компании по вопросам стратегического развития предприятия.

В конце прошлого года Голубков на своей странице в Instagram сообщил о завершении своей деятельности в качестве генерального директора АО "Мособлгаз". Как отмечается на сайте компании, он занимал эту должность с 2012 года. Голубков является депутатом Московской областной думы, заместителем председателя комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

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