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В Подмосковье назначили нового министра ЖКХ

Им стал Антон Велиховский, ранее исполнявший обязанности главы министерства

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Антон Велиховский назначен на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области, ранее он исполнял обязанности главы Министерства ЖКХ региона. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Велиховский Антон Алексеевич назначен на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области", - сказали в пресс-службе.

До назначения Велиховский исполнял обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона.

Ранее должность министра ЖКХ Подмосковья занимал Евгений Хромушин, который в октябре прошлого года был назначен на пост заместителя председателя правительства области

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