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Объем бытовых отходов в Подмосковье в новогодние выходные вырос на 10%

В лидерах по сверхнормативному образованию отходов городские округа Истра, Одинцово и Можайск

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Объем производимых жителями Московской области бытовых отходов вырос в праздничные дни в среднем на 10%. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании "Региональный оператор", которая занимается отходами в 13 районах Подмосковья.

"Из Сергиево-Посадского, Рузского и Каширского кластеров Московской области было вывезено более 300 тыс. куб. м твердых коммунальных отходов. Вывоз в среднем по всем трем кластерам вырос на 10%. Чтобы перевезти такой объем отходов, к примеру, по железной дороге, понадобилось бы 2500 вагонов, а подвижной состав растянулся бы на 35 км", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что, по сравнению с декабрем, увеличилась доля отходов в серых баках (смешанные отходы), а в некоторых муниципальных образованиях общий объем вывезенных отходов вырос вдвое. Лидерами по сверхнормативному образованию отходов стали городские округа Истра, Одинцово и Можайск.

"Рузский региональный оператор" в связи с возросшей нагрузкой выпускал на линию дополнительные единицы спецтехники. Усиление потребовалось и в Каширском кластере, в городских округах Ленинский и Домодедово", - добавили в компании.

В Подмосковье система раздельного сбора внедряется с января 2019 года. Все виды полезного вторсырья жители должны складывать в мусорный бак с синей маркировкой. Пищевой и неперерабатываемый мусор - в контейнеры для смешанных отходов серого цвета.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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