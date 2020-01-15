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В Подмосковье ликвидировали возгорание в одном из цехов научного центра "НИОПИК"

Научное учреждение является одним из старейших научных учреждений России и лидером в области химии и технологии тонкого органического синтеза

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в одном из цехов государственного научного центра "НИОПИК" в подмосковном Долгопрудном. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На данный момент возгорание, которое стало причиной сильного задымления, ликвидировано. Данных о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Угроза для населения отсутствует.

Ранее источник сообщил, что на четвертом этаже одного из цехов центра наблюдается плотное задымление, эвакуированы шесть человек.

ФГУП "ГНЦ "НИОПИК" является одним из старейших научных учреждений России и лидером в области химии и технологии тонкого органического синтеза.

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