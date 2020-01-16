Блокадники в Подмосковье получат 3 тыс. рублей в честь годовщины освобождения Ленинграда

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Жителям блокадного Ленинграда, проживающим в Подмосковье, выплатят 3 тыс. рублей в преддверии 76-й годовщины освобождения города-героя от фашистской блокады. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"В преддверии 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда, участники Великой Отечественной войны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" получат единовременную выплату из областного бюджета в размере 3 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития области Ирины Фаевской.

В настоящее время в Московской области проживает более 1,1 тыс. участников Великой Отечественной войны, которые имеют право на предоставление единовременной выплаты. В муниципальных образованиях 27 января пройдут торжественные мероприятия и акции.