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Блокадники в Подмосковье получат 3 тыс. рублей в честь годовщины освобождения Ленинграда

Всего в Московской области проживает более 1,1 тыс. участников Великой Отечественной войны, имеющих право на предоставление выплаты

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Жителям блокадного Ленинграда, проживающим в Подмосковье, выплатят 3 тыс. рублей в преддверии 76-й годовщины освобождения города-героя от фашистской блокады. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"В преддверии 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда, участники Великой Отечественной войны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" получат единовременную выплату из областного бюджета в размере 3 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития области Ирины Фаевской.

В настоящее время в Московской области проживает более 1,1 тыс. участников Великой Отечественной войны, которые имеют право на предоставление единовременной выплаты. В муниципальных образованиях 27 января пройдут торжественные мероприятия и акции.

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