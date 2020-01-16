{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правообладателя сельхозземли в Клину оштрафовали на 200 тыс. рублей за заброшенные участки

В 2019 году инспекторы в Клину проверили около 1,3 тыс. участков, на 900 из которых подтвердились нарушения земельного законодательства

Москва, 16 января. /ТАСС/. Правообладатель двух участков земли сельхозназначения площадью 9,3 га в подмосковном городе Клин оштрафован на 200 тыс. рублей за неприведение земли в соответствие с целевым назначением, сообщила в четверг пресс-служба Минмособлимущества.

"Первый раз инспекторы обнаружили два участка площадью 9,3 га с зарастанием сорной травой и борщевиком, и нарушителю было предписано привести землю в порядок в определенный срок. В конце 2019 года земельные инспекторы Клина повторно вышли для проверки земель и увидели, что собственник не предпринял никаких действий, в результате был оштрафован на 200 тыс. рублей. До августа текущего года нарушитель должен исправить ситуацию, в противном случае ему опять назначат штраф", - говорится в сообщении.

За 2019 год инспекторы городского округа Клина проверили порядка 1,3 тыс. участков, на 900 из которых подтвердились нарушения земельного законодательства. Сумма назначенных штрафов превысила 3,2 млн рублей. Часть правообладателей уже привлечена к ответственности, остальные будут привлечены в 2020 году.

Всего в 2019 году земельными инспекторами Подмосковья проведены проверки более 14 тыс. земель, нарушения подтвердились на почти 9 тыс. участках. Сумма наложенных штрафов превысила 68 млн рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Подмосковья планируют привлечь более 230 медиков для работы в сельской местности
На реализацию программы "Земский доктор" в текущем году предусмотрено свыше 220 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС