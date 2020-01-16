Правообладателя сельхозземли в Клину оштрафовали на 200 тыс. рублей за заброшенные участки

Москва, 16 января. /ТАСС/. Правообладатель двух участков земли сельхозназначения площадью 9,3 га в подмосковном городе Клин оштрафован на 200 тыс. рублей за неприведение земли в соответствие с целевым назначением, сообщила в четверг пресс-служба Минмособлимущества.

"Первый раз инспекторы обнаружили два участка площадью 9,3 га с зарастанием сорной травой и борщевиком, и нарушителю было предписано привести землю в порядок в определенный срок. В конце 2019 года земельные инспекторы Клина повторно вышли для проверки земель и увидели, что собственник не предпринял никаких действий, в результате был оштрафован на 200 тыс. рублей. До августа текущего года нарушитель должен исправить ситуацию, в противном случае ему опять назначат штраф", - говорится в сообщении.

За 2019 год инспекторы городского округа Клина проверили порядка 1,3 тыс. участков, на 900 из которых подтвердились нарушения земельного законодательства. Сумма назначенных штрафов превысила 3,2 млн рублей. Часть правообладателей уже привлечена к ответственности, остальные будут привлечены в 2020 году.

Всего в 2019 году земельными инспекторами Подмосковья проведены проверки более 14 тыс. земель, нарушения подтвердились на почти 9 тыс. участках. Сумма наложенных штрафов превысила 68 млн рублей.