Власти Подмосковья планируют привлечь более 230 медиков для работы в сельской местности

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Московской области планируют привлечь более 230 медицинских специалистов для работы в сельской местности в рамках программы "Земский доктор", на реализацию программы в текущем году предусмотрено свыше 220 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В этом году для работы в сельских территориях Московской области по программе "Земский доктор" планируется привлечь 232 медицинских специалиста: 212 врачей и 20 фельдшеров", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в 2019 году в рамках программы в регион было привлечено 150 медицинских специалистов.

"Обеспечение первичного звена в здравоохранении квалифицированными кадрами, повышение доступности медицинской помощи - наша приоритетная задача. Жители сельских территорий должны иметь возможность получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом. В этом году на поддержку участников программы "Земский доктор" направлено 222 млн рублей", - приводятся в сообщении слова и. о. министра здравоохранения Московской области Екатерины Огневой.

В пресс-службе напомнили, что программа "Земский доктор" нацелена на поддержку медицинских специалистов, пришедших работать в учреждения здравоохранения, расположенные в сельской местности. По программе специалистам выплачивается единовременная денежная выплата: врачам - 1 млн рублей, фельдшерам - 500 тыс. рублей.