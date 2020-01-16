Светлана Стригункова стала новым министром здравоохранения Подмосковья

Три торговых центра в Подмосковье проверяют из-за сообщения с угрозой взрыва

Угрозы взрыва поступили в ТЦ "Белая Дача" в Котельниках, ТЦ "Вегас" и "Чайна Таун" в Ленинском городском округе Московской области

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