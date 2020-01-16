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Светлана Стригункова стала новым министром здравоохранения Подмосковья

Ранее она занимала должность первого заместителя министра здравоохранения региона

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Московской области возглавила Светлана Стригункова, которая прежде занимала должность первого заместителя министра здравоохранения региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

"Министром здравоохранения Московской области назначена Стригункова Светлана Анатольевна", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что ранее Стригункова занимала должность первого заместителя министра здравоохранения Подмосковья.

В ноябре прошлого года пост руководителя регионального Минздрава покинула Татьяна Мухтасарова. До нового назначения исполняющей обязанности министра здравоохранения Московской области была Екатерина Огнева.

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Россия
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