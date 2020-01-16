СК проводит проверку в связи с разработкой карьера в Московской области

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Следователи центрального аппарата СК проверяют информацию о выполнении фирмой работ, не отвечающих требованиям безопасности здоровья, при разработке карьера в деревне Аксиньино в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В вышедшем в эфир сюжете одного из федеральных каналов жители нескольких подмосковных деревень, живущие в окружении заповедных лесов, жалуются на разработку карьера на месте, где обнаружили залежи очень ценного кварцевого песка. Часть местных жителей боится, что их дома просто сползут в огромный карьер, другие, что котлован через пару лет завалят мусором и превратят в свалку. Также в сюжете сообщается, что из многих колодцев ушла вода, люди периодически живут в "песчаных бурях" и под шум работающей спецтехники, а экологически чистая зона превращается в промышленную.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка. Учитывая масштабы возможных нарушений, председатель СК РФ дал поручение передать проверку следователям центрального аппарата ведомства", - сказала Петренко.

По указанию Александра Бастрыкина будут тщательным образом изучены и проверены все доводы, прозвучавшие в сюжете.