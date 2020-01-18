{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция проверяет информацию о драке в ТЦ "Мега Химки", где охранник избил подростка

Охранник пытался разнять двух дерущихся подростков, а затем ударил одного из них

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Полиция Подмосковья начала проверку в связи с появившимся в социальных сетях видео драки в ТЦ "Мега Химки", на котором запечатлено, как охранник, разнимая драку между подростками, побил одного из них. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По факту размещенной информации с видео в соцсетях о том, что охранник в ходе драки двух подростков в торговом центре "Мега Химки" попытался разнять их, а затем ударил одного из них, в том числе в голову, и юноша некоторое время пролежал на полу, ГУ МВД России по Московской области проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Прокуратура начала проверку из-за отравления 12 жильцов дома престарелых в Подмосковье
Пострадавшим от 56 лет до 91 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС