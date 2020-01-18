Полиция проверяет информацию о драке в ТЦ "Мега Химки", где охранник избил подростка

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Полиция Подмосковья начала проверку в связи с появившимся в социальных сетях видео драки в ТЦ "Мега Химки", на котором запечатлено, как охранник, разнимая драку между подростками, побил одного из них. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По факту размещенной информации с видео в соцсетях о том, что охранник в ходе драки двух подростков в торговом центре "Мега Химки" попытался разнять их, а затем ударил одного из них, в том числе в голову, и юноша некоторое время пролежал на полу, ГУ МВД России по Московской области проводится проверка", - сказал собеседник агентства.