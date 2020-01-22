{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Природный заказник площадью более 1,6 тыс. га появится в Рузе

В Минэкологии Подмосковья уточнили, что создать заказник планируется к концу 2020 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Подмосковья подготовило проект положения о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) - природного заказника "Грядо-Разварнинский" в Рузском городском округе Подмосковья, площадь объекта превысит 1,6 тыс. га, сообщила в среду пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Минэкологии подготовило проект положения об особо охраняемой природной территории - государственном природном заказнике областного значения "Грядо-Разварнинский". ООПТ планируется создать в Рузском городском округе, вблизи деревень Новорождествено, Скирманово и Козлово. Площадь проектируемого заказника - 1666 га, он включает в себя участки Истринского и Звенигородского лесничеств", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Подмосковья, создать природный заказник планируется к концу 2020 года.

На территории проектируемого природного заказника обитают более 110 видов животных, среди которых около 10 видов рыб, 4 вида амфибий, 73 вида птиц и свыше 20 видов млекопитающих. В заказнике отмечены также свыше 10 видов краснокнижных растений.

"Режим особой охраны заказника предусматривает запрет на любое строительство, прокладку новых дорог и других коммуникаций (кроме экологических троп), заезд на территорию заказника и перемещение по ней вне дорог общего пользования, а также другие виды деятельности, которые могут повредить ценным экосистемам", - пояснили в пресс-службе.

Всего в Подмосковье в настоящий момент насчитывается около 250 ООПТ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Федеральный фонд дольщиков восстановит права 1 тыс. покупателей жилья в ЖК "Новокосино-2"
Строительство ЖК было начало в 2011 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС