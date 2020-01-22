Природный заказник площадью более 1,6 тыс. га появится в Рузе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Подмосковья подготовило проект положения о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) - природного заказника "Грядо-Разварнинский" в Рузском городском округе Подмосковья, площадь объекта превысит 1,6 тыс. га, сообщила в среду пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Минэкологии подготовило проект положения об особо охраняемой природной территории - государственном природном заказнике областного значения "Грядо-Разварнинский". ООПТ планируется создать в Рузском городском округе, вблизи деревень Новорождествено, Скирманово и Козлово. Площадь проектируемого заказника - 1666 га, он включает в себя участки Истринского и Звенигородского лесничеств", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Подмосковья, создать природный заказник планируется к концу 2020 года.

На территории проектируемого природного заказника обитают более 110 видов животных, среди которых около 10 видов рыб, 4 вида амфибий, 73 вида птиц и свыше 20 видов млекопитающих. В заказнике отмечены также свыше 10 видов краснокнижных растений.

"Режим особой охраны заказника предусматривает запрет на любое строительство, прокладку новых дорог и других коммуникаций (кроме экологических троп), заезд на территорию заказника и перемещение по ней вне дорог общего пользования, а также другие виды деятельности, которые могут повредить ценным экосистемам", - пояснили в пресс-службе.

Всего в Подмосковье в настоящий момент насчитывается около 250 ООПТ.