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Власти Подмосковья планируют внедрить льготную систему приобретения жилья для участковых

Всего в регионе работают 2,3 тыс. участковых

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Власти Московской области планируют ввести на территории всего региона меру поддержки по приобретению жилья по льготной цене для участковых, об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Подмосковные полицейские-участковые смогут приобрести жилье по льготной цене. Губернатор Андрей Воробьев выступил в поддержку данной инициативы на ежегодном заседании коллегии ГУ МВД России по Московской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в Подмосковье работают 2,3 тыс. участковых, около 400 из которых нуждаются в жилье.

"Участковый должен иметь мотивацию, возможность получать жилье, проработав определенное количество лет. В ряде наших муниципалитетов такая практика уже есть. Будем распространять ее на все без исключения территории", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как рассказали в пресс-службе, за последние семь лет количество преступлений на территории Московской области сократилось в три раза. В 2019 году Подмосковье вошло в число 15 наиболее благополучных субъектов РФ.

Теги
Россия
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